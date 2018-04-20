رحلت السلطات الفرنسية صباح الجمعة إماما جزائريا كان يؤم المصلين في مسجد السنة الكبير الواقع بمدينة مرسيليا الواقعة في جنوب شرق البلاد بسبب خطاباته المتطرفة.
فرنسا تطرد إمام مسجد السنة بمرسيليا إلى الجزائر
فرنسا تطرد إمام مسجد السنة بمرسيليا إلى الجزائر
الإمام الجزائري الأصل عبد الهادي دودي البالغ من العمر65 عاما تلقى الثلاثاء قرارا بالطرد من الأراضي الفرنسية اتخذته وزارة الداخلية نتيجة خطاباته المتطرفة في المدينة التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين والفرنسيين المسلمين.
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وقامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بوقف تطبيق قرار وزارة الداخلية قبل أن تقوم في نهاية المطاف بالموافقة على قرار الطرد الخميس.
وسبق للسلطات الفرنسية وان اتهمت الإمام عبد الهادي دودي بنشر خطابات الكراهية ضد اليهود والمسيحيين والشيعة والتحريض على العنف.
وفي ديسمبر/ كانون الأول المنصرم قامت السلطات الفرنسية بإغلاق مسجد السنة الكبير الذي يديره الإمام الجزائري لمدة ستة أشهر.