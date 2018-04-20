قالت وكالة السودان للأنباء يوم الخميس إن قرارا جمهوريا صدر بإعفاء وزير الخارجية من منصبه.
وقالت الوكالة "أصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية".
البشير يقيل إبراهيم غندور من منصبه كوزير للخارجية السودانية
قالت وكالة السودان للأنباء يوم الخميس إن قرارا جمهوريا صدر بإعفاء وزير الخارجية من منصبه.
وقالت الوكالة "أصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية".
ولم تذكر الوكالة تفاصيل أو حتى من سيحل محل غندور.
كان غندور دعا البرلمان يوم الأربعاء إلى التدخل لمساعدة الدبلوماسيين السودانيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سبعة أشهر ولم يحصلوا على أموال لدفع إيجار مقار البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وقال إن المبلغ الذي تحتاجه وزارة الخارجية أقل من 30 مليون دولار، في أول تعليق علني من مسؤول حكومي على عجز البنك المركزي عن توفير العملة الأجنبية لتيسير مهام الحكومة.
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وفي العقود الماضية حرم السودان من التمويل الدولي إلى حد كبير بسبب العقوبات الأمريكية التي رفعت في أكتوبر تشرين الأول.
ومنذ ذلك الحين يحاول المسؤولون جذب المستثمرين للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد الذي يئن منذ انفصال الجنوب في 2011. وكلف الانفصال السودان ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية ودخل الحكومة.
المصدر: رويترز