توفي الموسيقي السويدي تيم بيرغلينغ المعروف عالمياً باسم "دي جى أميتشي" اليوم الجمعة عن عمر يناهز 28 عاماً بالعاصمة العُمانية مسقط.
وفاة الموسيقي السويدي دي جى أفيتشي عن عمر يناهز 28 عاماً بعُمان
وفاة الموسيقي السويدي دي جى أفيتشي عن عمر يناهز 28 عاماً بعُمان
وقالت مديرة أعمال بيرغلينغ، ديانا بارون، في بيان: "نعلن ببالغ الأسف عن فقداننا لتيم بيرغلينغ، المعروف أيضاً بدي جى أميتشي".
وأضاف البيان: "عائلة (بيرغلينغ) مُدَمرة، ونطلب من الجميع احترام احتياجهم للخصوصية في مثل هذا الوقت العصيب. لن ندلي بالمزيد من التصريحات".
ولم يتم إعلان سبب وفاة بيرغلينغ حتى الآن.
واشتهر دي جي أميتشي بإنتاجه للموسيقى الإلكترونية الحديثة، حيث حقق شهرة عالمية بإصدار عدة أغاني لموسيقى الهاوس تصدرت قوائم الأغنيات بكل من السويد والولايات المتحدة بدءاً من عام 2011.
وكان أميتشي قد صرح عام 2016 بأنه سيعتزل الجولات الموسيقية لأسباب صحية، إلا أنه لم يتوقف عن إصدار الأغاني الجديدة من السويد.
وتعاون بيرغلينغ مع نجوم كبار كالمطربة الأميركية مادونا وفريق كولدبلاي البريطاني لإنتاج أغاني حققت نجاحات عالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
وحاز بيرغلينغ على عدد من الجوائز الموسيقية المرموقة كجائزة بيلبورد وجائزة إم تي في والجائزة الأميركية للموسيقى.
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