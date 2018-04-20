ما هو اتحاد دول الكومنولث... وما أهميته؟

هذا الأسبوع يلتقي قادة العالم في العاصمة البريطانية لندن لحضور اجتماع رؤساء حكومات رابطة شعوب بريطانيا "الكومنولث". اتحاد سياسي هام يتردد في كل مرة فماذا يعنى بالضبط وماهي مهامه تحديدا؟
رابطة شعوب بريطانيا أو الكومنولث واحدة من أقدم الاتحادات السياسية في العالم، تتكون من 53 دولة موجودة في 6 قارات. القاسم المشترك ما بين هذه الدول خضوعها لحكم الإمبراطورية البريطانية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
يبلغ عدد سكان الكومنولث 2.4 مليار نسمة يتوزعون على دول من بينها كندا وأستراليا ونيجيريا والهند والكثير من دول الكاريبي.
الكاميرون وموزمبيق ورواندا انضمت إلى هذا الاتحاد بالرغم من أنها لم تخضع أبدا للإمبراطورية البريطانية.
العضوية في هذا الاتحاد طوعية وتستند إلى التزام مشترك بالقيم بما في ذلك الحرية وحقوق الإنسان والتجارة والحكم الرشيد. دورة ألعاب الكومنولث، نوع من الألعاب الأولمبية المصغرة، تقام كل 4 سنوات.
في الكثير من الأحيان تعود على طاولة النقاش أسئلة حول أهمية هذا الاتحاد وتاريخه الاستعماري من بين المشاكل التي يشهدها أيضا الخلافات ما بين دوله حول القوانين المضطهدة للمثلية الجنسية التي ما زالت تطبق في 37 دولة من أعضاء الكومنولث.
يأمل الكثير من المسؤولين عن هذا الاتحاد ان يساهم مستقبلا أقراد العائلة المالكة البريطانية الشباب في توثيق روابط الكومنولث وهذا من خلال بعض الجولات التي قد يقوم بها كل من دوق ودوقة كامبردج والأمير هاري وخطيبته ميعان.
وفي هذا الصدد قال فنسون مكافيني من يورونيوز: "مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعول دعاة البريسكت كثيرا على هذا الاتحاد ويأملون في ان يأخذ الكومنولث أهمية جديدة. هم يعدون في إطاره بعلاقات تجارية جديدة.