الشرطة الإيرانية تعتدي بالضرب على امرأة لأن "حجابها غير كاف"

انتشر الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران فيديو لعناصر من الشرطة الأخلاقية النسائية يضربن امرأة بخشونة في مكان عام، ما أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل واستنكارا من قبل السلطات الرسمية.

وقال ناشطون مدافعون عن حقوق المرأة في إيران إن الشابة تعرضت للضرب المبرح على يد عناصر من دورية شرطة "الإرشاد" لأن غطاء رأسها لم يكن "كافيا"، ولعدم امتثالها لأوامر الشرطة بوضع حجابها بشكل مناسب.