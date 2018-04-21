شاهد: قارب يقل 76 من مسلمي الروهينغا يرسو في إندونيسيا

وقالت السلطات إن أفراد المجموعة التي تضم ثمانية أطفال و25 امرأة يعانون من درجات متفاوتة من الإعياء والجفاف.

فيما قال مذكر عبد الغني، المسؤول بمنطقة بيريون التي رسا القارب فيها على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سومطرة: "رسوا في مينائنا طوعا، وأبلغنا سلطات الهجرة والشرطة بذلك".

وذكرت منظمات حقوقية الأسبوع الماضي أن قاربا يقل 70 من الروهينغا غادر ميانمار إلى ماليزيا، لكن لا يعرف إن كان هو نفسه القارب الذي وصل إلى إندونيسيا يوم الجمعة.

وفي الشهر الجاري أنقذ صيادون إندونيسيون خمسة على الأقل من الروهينغا قبالة ساحل سومطرة، وقالت وسائل إعلام إن خمسة آخرين ماتوا في البحر.

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700 ألف

وفر عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغا من ميانمار بطريق البحر بعد اندلاع العنف في ولاية راخين في غرب البلاد في 2012.

وارتفعت موجات الخروج الجماعي تلك إلى أعلى مستوياتها في 2015، عندما فر من يقدر عددهم بخمسة وعشرين ألفا من الروهينغا بطريق البحر إلى تايلاند وإندونيسيا وماليزيا. وغرق كثير منهم كانوا في قوارب مكتظة غير آمنة.

وتقول منظمات حقوقية والأمم المتحدة إن نحو 700 ألف من الأقلية المسلمة فروا من ديارهم في ميانمار إلى بنغلادش العام الماضي، بعد أن تسببت هجمات نفذها مسلحون من الروهينغا في حملة للجيش وصفتها الأمم المتحدة ودول غربية بأنها تطهير عرقي.

وترفض حكومة ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية الاتهام، وتقول إن الجيش يشن حملة مشروعة ضد "إرهابيين" هاجموا القوات الحكومية.

وفي العادة تقبل إندونيسيا، وهي أكبر دولة مسلمة، طالبي اللجوء الذين يصلون إليها بالقوارب، لكنها تمنحهم حقوقا محدودة وينتهي الأمر بكثير منهم إلى قضاء سنوات في مخيمات ومراكز احتجاز.