صحفي إيطالي ليورونيوز: هكذا يعمل تنظيم "الدولة الإسلامية"

بعنوان: "الدولة - قصة الدولة الإسلامية كما يرويها من غادروها"، صدر كتاب الصحفي الإيطالي، غابرييل ديل غراندي، في مكتبات بلاده، قبل أيام.

الصحفي الذي سافر إلى تركيا، بحثا عن قصص لإنجاز كتابه، في نيسان/أبريل، العام الماضي، اُعتقل في مقاطعة هاتاي، دون أن يعرف السبب، وأمضى أسبوعين داخل السجن، إلى حين الإفراج عنه إثر إضرابه عن الطعام.

ولإنجاز عمله، سجّل ديل غراندي حوالي 200 ساعة باللغة العربية، خلال 66 مقابلة، أجراها مع ضباط سابقين في المخابرات والجيش، ومع سجناء سياسيين سابقين، ومهرّبين، وناشطين وصحفيين، عربا وأكرادا، من سوريا والعراق.

كما يروي الكتاب، الذي جمع 50 ألف يورو عبر حملة تمويلية، آليات العمل في تنظيم "الدولة الإسلامية"، عبر سرد قصص "غير مسبوقة" لأربعة أشخاص، ثلاثة ممن هجروا التنظيم، وسجين سياسي سابق لديه.