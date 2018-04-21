أسفرت قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم السبت، عن وقوع ثلاثة فرق عربية في مجموعة واحدة.
وسيلعب الهلال السوداني والمصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي في المجموعة الثانية مع يونياو دو سونجو من موزامبيق.
كأس الاتحاد الإفريقي: ثلاثة أندية عربية في مجموعة واحدة
وسيلعب الهلال السوداني والمصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي في المجموعة الثانية مع يونياو دو سونجو من موزامبيق.
فيما ضمت المجموعة الأولى أسيك أبيدجان من ساحل العاج والرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية وأدوانا ستارز الغاني.
وخلت المجموعة الثالثة من الأندية العربية حيث ضمت أنيمبا النيجيري ووليامزفيل من ساحل العاج وكارا برازافيل من الكونجو وجوليبا المالي.
وأخيرا في المجموعة الرابعة ينافس اتحاد العاصمة الجزائري مع رايون سبورت الرواندي ويانج أفريكانز التنزاني وجور ماهيا الكيني.
ويستضيف الفريق الجزائري في الجولة الأولى يانج أفريكانز، وقال عبد الحكيم سرار المدير العام لاتحاد العاصمة لرويترز: "كنت أتمنى مواجهة فرق عربية نظرا لقرب المسافة مقارنة بالأندية التي وقعنا معها خاصة أننا سنلعب في شهر رمضان".
وأضاف: "هذا لا يمنعني من التأكيد أننا سنلعب من أجل التتويج باللقب القاري. هدفنا حصد أكبر عدد من النقاط في الجولات الثلاث الأولى وبعدها تدعيم الفريق بأربع لاعبين مميزين من أجل التأهل إلى المربع الذهبي".
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية في سبتمبر/أيلول.