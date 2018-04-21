مقتل 3 على الأقل في احتجاجات في نيكاراغوا
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا منهم ضابط شرطة في احتجاجات اندلعت في نيكاراجوا ضد تعديلات في نظام الضمان الاجتماعي مما يزيد الضغوط على حكومة الرئيس دانييل أورتيجا اليسارية.
والاحتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أيام ضد تعديلات حكومية لنظام الضمان الاجتماعي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي لتصبح قانونا ساريا وتزيد بموجبها مدفوعات العاملين بينما تنخفض معاشات المتقاعدين.
وقالت لجنة الصليب الأحمر في نيكاراجوا لرويترز يوم الجمعة إن ضابط شرطة ومحتجا شابا قتلا بالرصاص في العاصمة ماناجوا بينما قُتل شاب آخر بالرصاص في مدينة تيبيتابا شمال شرقي ماناجوا.
وقالت ليسيث جيدو المتحدثة باسم الصليب الأحمر في نيكاراجوا "لسنا متأكدين مما يحدث. الأمر غير واضح. نحن لا نعلم إلى أي جانب (ينتمي القتلى) وإذا كانوا مؤيدين أم معارضين".
وأشارت إلى أن نحو 48 شخصا تلقوا العلاج يوم الخميس لإصابات متنوعة في الاحتجاجات.