مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جمعوا عينات من دوما السورية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن لجنة خاصة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توجهت صباح السبت إلى موقع هجوم يشتبه بأنه كيماوي في مدينة دوما السورية.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن فريقا من مفتشيها زار موقعا في مدينة دوما لجمع عينات في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة لتحديد ما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت هناك في السابع من أبريل نيسان الجاري.
وقالت المنظمة في بيان إنها ستجرى الآن تقييما ودراسة حول ما إذا كان الفريق بحاجة إلى زيارة دوما مرة أخرى.
وستُعاد العينات إلى هولندا ومنها إلى شبكة المعامل المعنية التابعة للمنظمة من أجل تحليلها.