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سوريا

مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جمعوا عينات من دوما السورية

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مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جمعوا عينات من دوما السورية

مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جمعوا عينات من دوما السورية
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن لجنة خاصة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توجهت صباح السبت إلى موقع هجوم يشتبه بأنه كيماوي في مدينة دوما السورية.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن فريقا من مفتشيها زار موقعا في مدينة دوما لجمع عينات في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة لتحديد ما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت هناك في السابع من أبريل نيسان الجاري.

وقالت المنظمة في بيان إنها ستجرى الآن تقييما ودراسة حول ما إذا كان الفريق بحاجة إلى زيارة دوما مرة أخرى.

وستُعاد العينات إلى هولندا ومنها إلى شبكة المعامل المعنية التابعة للمنظمة من أجل تحليلها.

وذكر البيان إنه استنادا إلى نتائج تحليل العينات ومعلومات ومواد أخرى جمعها الفريق، فإن البعثة ستعد تقريرا وتقدمه للدول الأعضاء في المنظمة.

وتحقق المنظمة في استخدام مواد كيميائية سامة في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ العام 2014. وظل المفتشون يحاولون الوصول إلى دوما لعدة أيام لكن ذلك أُجل بعد تعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار في الموقع في 17 أبريل نيسان.

وسيحاول فريق المنظمة تحديد ما إذا كانت أسلحة كيميائية قد استخدمت، ونوع الأسلحة التي قد استخدمت إن كان هذا قد حدث. والفريق ليس مفوضا بتحديد الطرف الذي استخدم تلك الأسلحة.

الوكالات • رويترز