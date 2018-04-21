إسقاط طائرة لا سلكية صغيرة قرب قصر الملك سلمان بالرياض..تعزيزات أمنية أم محاولة انقلاب؟

قالت قوات الأمن السعودية إنها أسقطت طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة في العاصمة الرياض مساء السبت بعد نشر فيديوهات على الإنترنت لإطلاق نار في حي يضم قصورا ملكية مما أثار مخاوف من اضطرابات سياسية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم شرطة الرياض قوله إن القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في حي الخزامي رصدت الطائرة وهي من النوع الذي يتم التحكم فيه عن بعد (درون) عند الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي ما اقتضى "قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".

قال مسؤول سعودي كبير لرويترز، إن العاهل السعودي الملك سلمان لم يكن في قصره بالرياض، السبت، عندما أسقطت قوات الأمن طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة في المنطقة. وقال المسؤول إن الملك كان في مزرعته في منطقة الدرعية بالرياض.

وأظهرت لقطات جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أصواتا مرتفعة لإطلاق نيران مما أثار تكهنات على الإنترنت باحتمال حدوث محاولة انقلاب وتساؤلات بشأن مكان الملك وولي العهد.

وأظهر تسجيل مصور واحد على الأقل سيارات شرطة مرابضة في وسط الشارع. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التسجيلات.

فيديو يقولو متداولوه أنه خلال حادثة حي الخزامي في الرياض

"إجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة"

كما نشرت وكالة الأنباء السعودية، عبر حسابها الخاص على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "وقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة".

وقال المسؤول السعودي إن نظاما سيوضع لتنظيم استخدام الطائرات اللاسلكية الترفيهية.

من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الحادثة تحت هاشتاغ: "إطلاق نار في حي الخزامي"، الذي أصبح الرقم واحد على موقع "تويتر".

الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان غانم الدوسري نشر مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار بالقرب من قصر يزعم أنه مقر إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الدوسري أكد من خلال تغريدة أنه حسب مصدر في الديوان الملكي، قامت الجهات المعنية بنقل العاهل السعودي إلى قاعدة جوية عسكرية لحمايته.

وعاد الدوسري في واحدة من تغريداته يقول حسب مصادره:" من مصدر في الديوان: محاولة الانقلاب قام بها ضباط موالين لمحمد بن نايف ولا يزال الملك وولي عهدة في حالة رعب شديد خوفا من نجاح المحاولة القادمة."

وأضاف "طائرة درون لا تحتاج الى إستخدام كل هذه الأسلحة ولا تحتاج الى نقل الملك الى القاعدة الجوية."