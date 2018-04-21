كريستيانو رونالدو يتعامل مع شركات خارجية دون علمِ جامعي الضرائب

نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية تقريرا قد يُعيد فتح ملف اتهامات التهرب الضريبي الموجهة إلى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويُظهر أن هداف ريال مدريد يملك استثمارات لم تكن معروفة سابقا في شركات خارجية.
وكشفت الوثائق التي قدمتها "فوتبول ليكس" للمجلة الألمانية، أن شركة في لوكسمبورغ تدير حصصا لرونالدو في عدد من الفنادق، وبأنه مرتبط بعقد مع شركة في جزيرة جيرسي، لكن اسمه لا يظهر في أية سجلات رسمية متعلقة بهذه الأعمال، بل يديرها وكلاء بالنيابة عنه.
وأفاد التقرير بوجود مشكلات ضريبة حول شركات وصفقات وعقود وتدفقات نقدية تمت بإشراف خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، بين عامي 2015 و2016، وبلغت قيمتها حوالى 1.3 مليار يورو.