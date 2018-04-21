شاهد: شباب في المكسيك يحتفلون باليوم العالمي للماريجوانا

تجمع المئات من الشباب المكسيكيين الجمعة في حديقة بالعاصمة مكسيكو للمشاركة في الاحتفالات العالمية غير الرسمية لنبتة الماريجوانا، وذلك بهدف التشجيع على استهلاكها ومطالبة الحكومة بتشريعها.
وأحضر المشاركون الأنابيب والمعدات اللازمة لتدخين النبتة التي تثير جدلا واسعا في العالم، بين من يعتبرها دواء لعلاج أمراض نفسية وجسدية ومن يراها كداء لابد من تجنبه.
وفي العام 2016 ، أيّد الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نييتو مشروع قانون للسماح بحيازة 28 غراما من الماريوانا دون التعرض لأية مُساءلةٍ قانونية، لكن الكونغرس لم يوافق على تطبيقه.
وتؤدي الصراعات بين العصابات للسيطرة على إمدادات وتوزيع المخدرات والماريجوانا إلى جرائم قتل في المكسيك، وقد راح ضحيتها في العام 2017 وحده، نحو 29 ألف شخص وفقاً لبيانات حكومية.
وتعد السياسة المتعلقة بالمخدرات من أبرز القضايا المطروحة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في المكسيك.
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