قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة لاتخاذ ردود فعل "متوقعة وغير متوقعة" إذا ما ألغت أمريكا الاتفاق النووي الذي توصلت له طهران والقوى الكبرى في العام 2015.
روحاني يتوعد بردود فعل "غير متوقعة" إذا ألغى ترامب الاتفاق النووي مع إيران
روحاني يتوعد بردود فعل "غير متوقعة" إذا ألغى ترامب الاتفاق النووي مع إيران
وتوعد روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني الحكومي: "إن منظمة الطاقة الذرية لدينا مستعدة تماما ... لاتخاذ إجراءات يتوقعونها وإجراءات لا يتوقعونعها".
ومنذ حملته الانتخابية ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الاتفاق النووي الإيراني، ويصفه بأنه أحد أسوأ الاتفاقات، التي جرى التفاوض عليها على الإطلاق، لأنه لا يحدّ فعلا من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي.
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ويحتمل أن يتخذ ترامب الشهر المقبل قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران. لكن الأوروبيين يتمسكون به بشدة ويسعون إلى معالجة المخاوف الأميركية.
ومن المقرر أن يتصدر هذا الملف اللقاء الذي سيجمع ترامب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة.
ويفرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وخمس دول كبرى أخرى قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عنها.
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