موسكو: واشنطن تبني "جدار التأشيرات" مع روسيا بعد رفض دخول راقصي باليه

قالت روسيا اليوم السبت إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بناء "جدار التأشيرات" للحد من دخول المواطنين الروس إليها وذلك على خلفية رفض دخول اثنين من راقصي مسرح البولشوي الروسي لتقديم عرض في نيويورك.

وعبرت وزارة الخارجية عن أسفها من قرار الولايات المتحدة رفض دخول الراقصة أولغا سميرنوفا والراقص ياكوبو تيسي اللذين كان من المقرر أن يقدما عرضا خلال حفل بمركز لينكولن.