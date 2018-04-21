مسؤول سعودي: الملك سلمان لم يكن بالقصر وقت إسقاط الدرون في "حادثة حي الخزامي" بالرياض

قال مسؤول سعودي كبير لرويترز، إن العاهل السعودي الملك سلمان لم يكن في قصره بالرياض، السبت، عندما أسقطت قوات الأمن طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة في المنطقة. وقال المسؤول إن الملك كان في مزرعته في منطقة الدرعية بالرياض.
وكان متحدث باسم شرطة الرياض قال في وقت سابق إن القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في حي الخزامي رصدت الطائرة، وهي من النوع الذي يتم التحكم فيه عن بعد (درون)، مما اقتضى "قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".
وأظهرت لقطات جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أصواتا مرتفعة لإطلاق نيران مما أثار تكهنات على الإنترنت باحتمال حدوث محاولة انقلاب وتساؤلات بشأن مكان الملك وولي العهد.
وأظهر تسجيل مصور واحد على الأقل سيارات شرطة مرابضة في وسط الشارع. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التسجيلات.
"إجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة"
كما نشرت وكالة الأنباء السعودية، عبر حسابها الخاص على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "وقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة".
وقال المسؤول السعودي إن نظاما سيوضع لتنظيم استخدام الطائرات اللاسلكية الترفيهية.
من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الحادثة تحت هاشتاغ: "إطلاق نار في حي الخزامي"، الذي أصبح الرقم واحد على موقع "تويتر".