انتعاش قطاع مستحضرات التجميل في السعودية بفضل وجود بائعات نساء

لا يشكل خمار الوجه عائقا بالنسبة للكثير من السعوديات أمام الاهتمام بزينتهن، بل على العكس فإن النساء في السعودية يقبلن بشكل كبير على شراء مستحضرات التجميل، ويشكل الإنفاق في هذا القطاع جزءا مهما من مصروفهن.

وقد شهدت مبيعات أدوات ومستحضرات التجميل ارتفاعا كبيرا في المملكة خلال الآونة الأخيرة، بعد انخراط مزيد من اليد العاملة النسائية في هذا القطاع الذي يستهوي بنات حواء في جميع أصقاع الأرض.