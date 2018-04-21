انتعاش قطاع مستحضرات التجميل في السعودية بفضل وجود بائعات نساء

لا يشكل خمار الوجه عائقا بالنسبة للكثير من السعوديات أمام الاهتمام بزينتهن، بل على العكس فإن النساء في السعودية يقبلن بشكل كبير على شراء مستحضرات التجميل، ويشكل الإنفاق في هذا القطاع جزءا مهما من مصروفهن.
وقد شهدت مبيعات أدوات ومستحضرات التجميل ارتفاعا كبيرا في المملكة خلال الآونة الأخيرة، بعد انخراط مزيد من اليد العاملة النسائية في هذا القطاع الذي يستهوي بنات حواء في جميع أصقاع الأرض.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس في تقرير مصور أن المبيعات في قطاع التجميل بدأت في الارتفاع منذ سن قانون العام 2012 الذي يسمح للنساء بالعمل في متاجر أدوات التجميل والملابس الداخلية النسائية.
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إذ يتزايد الاعتقاد في السعودية بأن تمكين النساء من دخول سوق العمل خطوة ضرورية نحو تعزيز الاقتصاد في المملكة وخلق فرص العمل في السنوات القادمة.
وليس التغيير الذي طرأ في مجال تجارة التجميل إلا مرآة لما يجري من تحولات واسعة في المملكة بهدف زيادة إنفاق السعوديين محليا على الصناعات الترفية. وكان من أحدث هذه الخطوات افتتاح أول دار سينما هذا الأسبوع.
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وتأتي هذه الإصلاحات ضمن مساعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز قدرة بلاده الاقتصادية لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وترافقت بإجراءات للحدّ من تأثير التيارات المحافظة في المملكة.
وبحسب الوكالة فإن الشرطة الدينية، على سبيل المثال، لم تعد تقوم بدوريات في مراكز التسوق بحثا عن نساء يظهرن طلاء الأظافر أو يضعن مساحيق التجميل بشكل ظاهر على وجوههن.
وفضلا عن تمكين النساء من العمل في متاجر التجميل، فإن الزبونات أيضا أعربن عن شعورهن براحة أكبر في ظل وجود نساء يشرفن على البيع بدلا من الرجال كما كان الأمر في السابق.