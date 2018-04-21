شيكات بقيمة 5000 دولار لركاب طائرة هبطت اضطراريا في أمريكا

أكدت شركة ساوث وست إيرلاينز للطيران أنها أرسلت شيكات بقيمة خمسة آلاف دولار لركاب طائرة تابعة لها هبطت اضطراريا الأسبوع الماضي بسبب انفجار المحرك ما أسفر عن مقتل راكبة.

وأكدت شركة الطيران أمس الجمعة الأنباء بأن الركاب حصلوا على الشيكات بالإضافة إلى قسائم سفر قيمتها ألف دولار.