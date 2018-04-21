النظام السوري: مقاتلو المعارضة سيخرجون من جيب القلمون شمال شرقي دمشق

قال التلفزيون السوري اليوم السبت إن مقاتلي المعارضة وافقوا على الاستسلام في جيب يقع شمال شرقي دمشق والتوجه إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة على الحدود مع تركيا وهو ما سيمثل انتصارا جديدا للرئيس بشار الأسد.

ولم يرد حتى الآن أي تعليق من مقاتلي المعارضة في جيب القلمون الشرقي الذي يقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة.

ويسعى الأسد المدعوم من روسيا وإيران إلى استعادة السيطرة على آخر معاقل المعارضة القريبة من دمشق مستغلا هزيمة مسلحيها في الغوطة الشرقية التي كانت آخر معقل كبير لهم قرب العاصمة.