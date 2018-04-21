مقاتلو المعارضة يخرجون من جيب القلمون شمال شرقي دمشق

قال التلفزيون السوري ومسؤول في المعارضة المسلحة إن مقاتلي المعارضة بدأوا الانسحاب من جيب يقع شمال شرقي دمشق والتوجه إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة على الحدود مع تركيا وهو ما سيمثل انتصارا جديدا للرئيس بشار الأسد.

وستستعيد دمشق بهذا الانسحاب السيطرة على جيب القلمون الشرقي الذي يبعد عنها مسافة 40 كيلومترا.