الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار كوريا الشمالية تعليق التجارب النووية

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني يوم السبت إن إعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية خطوة إيجابية داعية إلى "نزع للسلاح النووي لا رجعة فيه" في البلد الآسيوي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم السبت أن كوريا الشمالية ستعلق على الفور إجراء أي تجارب نووية أو صاروخية وستغلق موقع إجراء تلك التجارب.
وقالت موغيريني في بيان إن الخطوة التي اتخذتها كوريا الشمالية "إيجابية وهي خطوة بدأ السعي إليها منذ وقت طويل على طريق ينبغي الآن أن يؤدي إلى نزع شامل وحقيقي ولا رجعة فيه للسلاح النووي في هذا البلد".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت هدف تطوير أسلحة نووية.
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ويأتي هذا الإعلان قبل القمتين المزمعتين مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن هذا الأسبوع ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر مايو أيار أو أوائل يونيو حزيران.
وقالت موغيريني إن القمتين المقبلتين تحملان فرصا "لبناء الثقة والخروج بنتائج إضافية وملموسة وإيجابية".
وعرضت موغيريني دعم الاتحاد الأوروبي للمحادثات "بأي أسلوب ممكن بما في ذلك المشاركة بخبرتنا في المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي".
وقالت موغيريني إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه كوريا الشمالية لم يتغير حتى الآن ويربط بين العقوبات وقنوات التواصل المفتوحة.