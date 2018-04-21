شاهد احتفالات النازيين الجدد بمهرجان "الدرع والسيف" في ذكرى ميلاد هتلر

تجمع مئات من النازيين الجدد في مدينة بشرق ألمانيا، لحضور مهرجان لموسيقى الروك نظمه اليمين المتطرف، بمناسبة ذكرى مولد الزعيم النازي الراحل، أدولف هتلر، بينما اتخذ السكان المحليون موقفا معارضا، عن طريق المشاركة في مهرجان آخر من أجل السلام.
ويقام المهرجان الذي يعرف باسم، "الدرع والسيف"، في مدينة أوستريتس، الواقعة على الحدود مع بولندا، في يومي 20 و21 أبريل/نيسان، حيث ولد هتلر في النمسا، يوم 20 أبريل من العام 1889.
"رياض الأطفال بدلا من مخيمات اللجوء"
وعرضت سلع خاصة باليمين المتطرف، منها قمصان ولعب على شكل دبابات للبيع خلال المهرجان.
وكُتب على إحدى اللافتات "أخوية آرية"، بينما عبرت لافتة خاصة بالحزب الوطني الديمقراطي، المنتمي لليمين المتطرف، عن الاحتجاج على تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا، منذ منتصف العام 2015. وكانت اللافتة تحمل عبارة "رياض الأطفال بدلا من مخيمات اللجوء".
وانتشر رجال الأمن في المنطقة وأقاموا نقاط تفتيش على الطرق القريبة من مكان المهرجان ومحطة القطار، وقالوا إنهم ألقوا القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما لوح بتحية "هايل هتلر" أو "يعيش هتلر" المحظورة بموجب القانون.
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خطاب الكراهية
وتطبق ألمانيا قوانين صارمة ضد خطاب الكراهية والرموز المتصلة بهتلر والنازيين، الذين حكموا ألمانيا في الفترة بين عامي1933 و1945.
ومواكبة لهذا المهرجان، أقيم مهرجان من أجل السلام في ميدان السوق بالمدينة ويمتد حتى غد الأحد. وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن أكثر من ألف شخص حضروا المهرجان يوم الجمعة.
وقالت الشرطة إنه سيجري تنظيم سباق دراجات أيضا كنوع من الاحتجاج ضد اليمين المتطرف اليوم السبت.