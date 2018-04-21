شاهد احتفالات النازيين الجدد بمهرجان "الدرع والسيف" في ذكرى ميلاد هتلر

تجمع مئات من النازيين الجدد في مدينة بشرق ألمانيا، لحضور مهرجان لموسيقى الروك نظمه اليمين المتطرف، بمناسبة ذكرى مولد الزعيم النازي الراحل، أدولف هتلر، بينما اتخذ السكان المحليون موقفا معارضا، عن طريق المشاركة في مهرجان آخر من أجل السلام.

ويقام المهرجان الذي يعرف باسم، "الدرع والسيف"، في مدينة أوستريتس، الواقعة على الحدود مع بولندا، في يومي 20 و21 أبريل/نيسان، حيث ولد هتلر في النمسا، يوم 20 أبريل من العام 1889.

"رياض الأطفال بدلا من مخيمات اللجوء"

وعرضت سلع خاصة باليمين المتطرف، منها قمصان ولعب على شكل دبابات للبيع خلال المهرجان.