وصول كأس نهائي دوري الأبطال الأوروبية إلى العاصمة الأوكرانية

وصلت إلى العاصمة الأوكرانية كييف السبت كأس دوري الأبطال الأوروبية، وذلك قبل إجراء المباراة النهائية في ال 26 من مايو/آيارالقادم.
وكان في استقبال الكأس كل من عمدة كييف والملاكم المحترف سابقا فيتالي كليتشكو، وكذا لاعب كرة القدم السابق أندري شيفشينكو، بالإضافة إلى عدد كبير من الجماهير التي حضرت لمشاهدة كأس أكبر منافسة في القارة العجوز.
وتم عرض الكأس في شوارع العاصمة من قبل مجموعة من لاعبي كرة القدم الأوكرانيين الشباب، كما سمح للمشجعين بالتقاط صور تذكارية معها.
للتذكير صُممت هذه الكأس الجديدة على يد الصائغ السويسري جورج ستادلمان، من الفضة الخالصة، ويبلغ وزنها 8 كيلوغراما، وتقدر قيمتها بنحو 10 الآف فرانك سويسري، وقد نُقش عليها عبارة "كأس بطل الأندية الأوروبية" باللغة الفرنسية. يمنح البطل نسخة مقلدة عن هذه الكأس يصل وزنها إلى حوالي 80% من وزن الكأس الأصلية، ليحتفظ بها دائما. أما الكأس الأصلية فتعود إلى الاتحاد الأوروبي في العام التالي.
وستقام مباريات الدور نصف النهائي يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 أبريل/نيسان، فيما تقام مباريات الإياب يومي 1 و2 مايو/آيار.
وأسفرت القرعة عن وقوع فريق ريال مدريد الإسباني في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، فيما سيواجه ليفربول روما الإيطالي.