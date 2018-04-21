ألقت السلطات التركية القبض على مشتبه به في محاولة سرقة مصرف بمدينة أنطاليا التركية مستخدما مسدسا بلاستيكيا الأسبوع الماضي، بعد أن تم التعرف عليه بفضل صور التقطتها كاميرات المراقبة.
شاهد: ماذا حل بلص حاول سرقة مصرف في تركيا باستخدام مسدس بلاستيكي
شاهد: ماذا حل بلص حاول سرقة مصرف في تركيا باستخدام مسدس بلاستيكي
وكان المشتبه به قد أشهر مسدسه المزيف بوجه موظف المصرف وطلب منه أن يملأ حقيبته بـ 100 ألف ليرة تركية (20 ألف يورو)، صارخا في وجوهه "إن طفلي مريض.. املأ الحقيبة بالمال".
لكن الموظف الجالس وراء صندوق المال والعنصر المكلف بحفظ الأمن لم يكترثا لطب اللص. فما كان منه إلا أن غادر المكان معربا عن أسفه.
واعتقلت السلطات التركية المشتبه به من منزله الخميس واقتادته إلى مخفر الشرطة بعد أن تم التعرف على هويته بواسطة صور الكاميرات التي كانت مثبة داخل المصرف.
وعندما سأله الصحافيون عن السبب الذي دفعه إلى القيام بمحاولة السرقة قال إنه "لا يعرف".
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