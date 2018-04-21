شاهد: لندن تحيي الملكة إليزابيث الثانية بالمدافع
تحية مدفعية مدهشة من هايد بارك، وسط لندن، يوم السبت، بمناسبة عيد ميلاد الملكة اليزابيث الـ92 الرسمي في بريطانيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وعلى ما جرت العادة، أطلق أفراد من فرقة المدفعية الملكية، وشركة المدفعية الفخرية، أعيرة نارية من حديقة هايد بارك وبرج لندن.
وبهذه المناسبة، تحضر الملكة إليزابيث، الأكبر سنا وصاحبة فترة الحكم الأطول، حفلة موسيقية خاصة، السبت.
ويعد هذا الحدث بمثابة خروج عن التقاليد بالنسبة للملكة، حيث تقضي عيد ميلادها عادة بشكل خاص.
وولدت إليزابيث في 21 نيسان/أبريل من العام 1926، في شارع "بروتون" وسط لندن، وتربعت على العرش الملكي في العام 1952، حين كانت في سن الـ 25 عاما، مما يعني أنها تحكم منذ أكثر من 66 عاما.