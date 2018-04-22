غرق 17 شخصا إثر انقلاب زورقين عملاقين بنهر جنوب الصين

لقي 17 شخصا حتفهم غرقا جنوب الصين بعد انقلاب قاربين، من نوع الزورق العملاق، كانا محملين بالرياضيين أثناء تنظيم سباق للتجديف الأحد عند نهر تاوهوا بمدينة غويلين.
وقالت وكالة شينخوا الصينية للأنباء إن 57 شخصا سقطوا في المياه وإن السلطات أرسلت 200 رجل إنقاذ وثمانية قوارب لانتشال الغرقى.
وأضافت الوكالة أن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث الذي لم تعرف أسبابه إلى الآن. وتم احتجاز رجلين في هذا الإطار.
وقالت إدارة الإطفاء على حسابها الرسمي على موقع سينا ويبو لوسائل الإعلام الاجتماعية في الصين إن جهود البحث انتهت في وقت متأخر السبت، مؤكدة وفاة 17 شخصا.
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