شطائر برغر مصنوعة من الديدان تلقى رواجا في مدينة آخن الألمانية

خرج البعض في مدينة آخن بغرب ألمانيا عن المألوف، لكنهم ربما بالغوا قليلا إذ أقبلوا على تناول برغر حشري مصنوع من ديدان، إذ يعتبرون أن هذه اليرقات تحمل قيمة غذائية عالية لأنها غنية بالبروتين وتتم تربيتها في هولندا.
ويقدم هذا البرغر مع الخس والبصل والطماطم في متجر كبير بمدينة آخن بعد أن عرف نجاحا في هولندا وبلجيكا.
وقال أحد المارة ويدعى مانفريد رويدر إن هذا البرغر بديل جيد للحم مضيفا "كانت لدي تحفظات في البداية لكنني طلبت شطيرة ثانية لأن طعمها لذيذ للغاية".
وقال باريس أويزيل، وهو أحد مؤسسي شركة "باغ فاونديشين" الناشئة التي تصنع البرغر، إنه قضى أربع سنوات في تطوير الفكرة مع شريكه ماس كرايمر.
وطرأت الفكرة لأويزيل وكرايمر عندما كانا سويا في رحلة لجنوب شرق آسيا حيث لا يعتبر تناول الحشرات غريبا أو مستهجنا.
وقال أويزيل "الأمر بسيط. عليك ابتكار منتج جميل شكله مقبول ولا تظهر فيه أي حشرات"، موضحا أن أن "رائحة البرغر تجذب الزبائن".
لكن آخرين يشككون في هذا المنطق.
وقال مايكل رينارتس، وهو مدير متجر كبير في آخن أصبح يبيع برغر الحشرات، "يرد إلينا بعض الناس وهم متحمسون للغاية لاستكشاف الأمر. لكن البعض الآخر يقول: إنكم حتما تمزحون".
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