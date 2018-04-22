شطائر برغر مصنوعة من الديدان تلقى رواجا في مدينة آخن الألمانية

خرج البعض في مدينة آخن بغرب ألمانيا عن المألوف، لكنهم ربما بالغوا قليلا إذ أقبلوا على تناول برغر حشري مصنوع من ديدان، إذ يعتبرون أن هذه اليرقات تحمل قيمة غذائية عالية لأنها غنية بالبروتين وتتم تربيتها في هولندا.

ويقدم هذا البرغر مع الخس والبصل والطماطم في متجر كبير بمدينة آخن بعد أن عرف نجاحا في هولندا وبلجيكا.