رئيس وزراء أرمينيا يرفض الاستقالة والاحتجاجات تدخل يومها العاشر

رفض رئيس وزراء أرمينيا سيرج سركسيان يوم الأحد مطالب المعارضة بالاستقالة في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات ضد تكليف الرئيس له برئاسة الحكومة يومها العاشر.

ويتهم محتجون سركسيان بالتشبث بالسلطة بعد تعيينه رئيسا للوزراء الشهر الجاري في أعقاب عشر سنوات أمضاها رئيسا للبلاد. وقام عشرات الآلاف من المعارضين بمسيرة عبر يريفان وأغلقوا شوارع وسط المدينة ونظموا اعتصامات.

ووفقا لتعديلات دستورية أقرت في استفتاء العام 2015 تم تحويل معظم السلطات التنفيذية في الجمهورية السوفيتية السابقة إلى رئيس الوزراء في حين أصبح منصب الرئاسة شرفيا إلى حد كبير.