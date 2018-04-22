توفي النجم الأمريكي، فيرن تروير، عن عمر ناهز 49 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته في بيان نُشر على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، فيما بدا إشارة إلى إمكانية انتحاره.
وفاة الممثل الأمريكي فيرن تروير.. نجم أفلام "أوستين باورز"
وفاة الممثل الأمريكي فيرن تروير.. نجم أفلام "أوستين باورز"
وجاء في البيان الذي نشر السبت : "بكثير من الحزن والأسى نعلن خبر وفاة فيرن اليوم". وأكمل : "الاكتئاب والانتحار أمور خطيرة للغاية. لا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يمر به الشخص من معارك خلالها."
وحصد تروير شهرة واسعة بتأدية شخصية "ميني مي" في سلسلة الأفلام الكوميدية "أوستن باورز"، التي أظهرت إمكانياته كممثل كوميدي يحسن تسخير قصر قامته وخفة ظله لخدمة عمله. كما شارك في العديد من الأفلام إلى جانب أشهر منتجي ومخرجي وممثلي السينما في هوليوود من بينها أحد أجزاء "هاري بوتر".
وكان فيرن تروير قد نُقل إلى إحدى المستشفيات بداية شهر نيسان/ إبريل إثر تعرضه إلى تسمم بالكحول، حيث عانى من الإدمان على الكحول لسنوات طويلة.
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