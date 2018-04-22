نادي برشلونة "الملك" للمرة الثلاثين

للمرة الـ30 يؤكد نادي برشلونة أنه الملك! بعد إحرازه السبت بطولة "كأس ملك إسبانيا" متغلبا على نادي إشبيلية بخماسية نظيفة خلال المباراة النهائية التي جمعتهما على أرض ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة مدريد.
وبهذا النصر يكون النادي الكتالوني قد أحرز اللقب للمرة الثلاثين خلال مسيرته، وللمرة الرابعة على التوالي. فضلا عن تحقيقه سابقةً لم تحدث منذ العام 1980، بأن يسجل نادٍ خمسة أهداف في مرمى الخصم خلال المباراة النهائية من كأس الملك.
وبدأ برشلونة مباراته بقوة منذ الدقائق الأولى، وفي الدقيقة 14 نجح مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز في أن يهز شباك إشبيلية. وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني بعد عمل جيد من جوردي ألبا ثم أضاف سواريز هدفا آخر قبل أن يهز أندريس إنيستا الشباك من زاوية صعبة. واختتم فيليب كوتينيو الأهداف بركلة جزاء.
وهتف مشجعو برشلونة وأشبيلية باسم أندريس إنيستا عند استبداله في الدقائق الأخيرة وترددت الهتافات في ملعب واندامتروبوليتانو حتى بعد صافرة النهاية. ويدرس لاعب الوسط المخضرم الانتقال للدوري الصيني وقد يكون هذا آخر نهائي لكأس إسبانيا يخوضه مع برشلونة، وتأكد من أنه سيتم تذكره جيدا.
وكان نادي برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، بعد أن مني بخسارة مؤلمة 3-صفر في روما مطلع الشهر.
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