مقتل 4 أشخاص في انفجار هز العاصمة الأفغانية

قال مسؤولون إن انفجارا نفذه مهاجم انتحاري فيما يبدو استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 20.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد أسابيع من الهدوء النسبي في كابول.
وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن مهاجما يسير على قديمه اقترب من المركز حيث يصدر مسؤولون بطاقات هوية في إطار عملية لتسجيل الناخبين من أجل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام.
وقال حشمت ستانيكزاي مساعد قائد شرطة كابول إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من 20 مضيفا أن العدد مرشح للزيادة.
وأوضحت صور التقطت على الأرجح بعد حدوث الانفجار وتم نشرها على مواقع للتواصل الاجتماعي أربع جثث بينها جثث نساء مسجاة على الأرض وسيارات مدمرة جزئيا جراء الانفجار.
وأقيمت مراكز تسجيل الناخبين في أنحاء أفغانستان قبل الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية التي من المقرر أن تجري في أكتوبر تشرين الأول. وهناك مخاوف بالغة من أن يهاجم المتشددون الانتخابات التي تأخر إجراؤها كثيرا.
ووقع الهجوم في منطقة دشت برجي بغرب كابول حيث يعيش عدد كبير من أقلية الهزارة التي تعرضت لهجمات أعلن تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية المسؤولية عنها.
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