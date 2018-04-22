مقتل 4 أشخاص في انفجار هز العاصمة الأفغانية

قال مسؤولون إن انفجارا نفذه مهاجم انتحاري فيما يبدو استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 20.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد أسابيع من الهدوء النسبي في كابول.