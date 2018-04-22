قالت الصين إن طائرتها الشراعية التي تغطس تحت الماء "هايان" تمكنت من تحطيم الرقم القياسي العالمي للغوص في أعماق البحار بالهبوط إلى عمق 8213 مترا تحت مستوى سطح البحر.
طائرة شراعية صينية تحطم الرقم القياسي للغوص في البحر
طائرة شراعية صينية تحطم الرقم القياسي للغوص في البحر
وأعادت السفينة "جيانغ يانغ هونغ 18" الطائرةَ الشراعيةَ إلى مرفئ مدينة تشينغداو شرق الصين بعد الانتهاء من الغوص في "خندق ماريانا"، وهو أعمق نقطة في الكرة الأرضية وتقع إلى الغرب من المحيط الهادي بالقرب من جزر ماريانا الشمالية.
وقال وو لي شين مدير مختبر تشينغداو الوطنى للبحر "إنها خطوة تاريخية في مجال مراقبة الصين للبحار العميقة. وسيقود هذا النجاح على مستوى تطوير الطائرة الشراعية الغاطسة إلى تقدم في معدات أبحاث البحار العميقة فى الصين".
يشار إلى أن معظم الطائرات الشراعية التي تغطس تحت الماء تستخدم لأغراض عسكرية أو لأبحاث المحيطات الفيزيائية. وتحمل أجهزة مراقبة علمية لإرسال البيانات اللحظية إلى السفن الاستكشافية.
وكانت الصين قد كشفت منتصف العام الماضي عن طائرات شراعية تغطس تحت الماء وقالت إنها تنتمي إلى نوع جديد من الروبوتات المخصصة للعمل في الماء، وأقل استهلاكا للوقود.
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