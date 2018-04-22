إيران تعتقل ممثل إدعاء سابق أدين في قضية وفاة معتقل عام 2009

قالت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد إن السلطة القضائية الإيرانية اعتقلت ممثل ادعاء سابقا محكوما عليه بالسجن لمدة عامين لصلته بوفاة معتقل بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في العام 2009.

وأورد موقع السلطة القضائية على الإنترنت (ميزان أونلاين) أن ضباطا اعتقلوا سعيد مرتضوي، الذي كان من قبل ممثلا للادعاء في طهران، في شمال إيران وأنه في طريقه للسجن لتنفيذ عقوبته.

وفي أواخر العام الماضي صدر حكم على مرتضوي بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بالتواطؤ فيما يتعلق بوفاة رجل ألقت السلطات القبض عليه بعد احتجاجات طالبت بالإصلاح. ونفى مرتضوي التهمة.