اليونان ترفض اقتراح إردوغان بإجراء عملية تبادل جنود

رفضت اليونان، الأحد، أي اقتراح بإجراء مقايضة لإطلاق سراح جنديين يونانيين تقول إن تركيا تحتجزهما دون مبرر، في قضية أثارت التوتر بين البلدين الحليفين في الناتو.

وارتفعت حدة اللهجة بين الجارتين إثر احتجاز جنديين يونانيين من قبل تركيا، مقابل وجود ثمانية جنود أتراك لجأوا إلى اليونان.

واعتقل الجنديان اليونانيان في آذار/مارس، بعد عبور خط الحدود بين البلدين، ويواجهون اتهامات بالدخول غير القانوني إلى تركيا.

وكان ثمانية جنود من الكوماندوس التركي قد هربوا على متن مروحية ولجأوا إلى اليونان، إثر محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، في يوليو/تموز عام 2016.

وتقول السلطات التركية إنهم تورطوا في محاولة الانقلاب، وتطالب من حينه بإعادتهم من أجل محاكمتهم.