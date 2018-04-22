شاهد: اليابان تحتفل ببراعم زهر الكرز
يستمتع زوار حديقة في مدينة هيروساكي في ولاية آوموري، شمال اليابان، بمشهد مذهل لحوالي 2600 شجرة من أشجار الكرز.
ويقام مهرجان للاحتفال بالمشهد الموسمي في متنزه محاط بقلعة هيروساكي، ويصادف هذا العام الذكرى المئوية للمهرجان.
وكجزء من الاحتفال ، قدم فريق عرض "النبض الأزرق" لألعاب الأكروبات الهوائية التابعة لفريق "إير سيلف ديفنس" أداء فوق رؤوس الحشود.
ويقول مسؤولو المدينة إنه من المتوقع أن تصل البراعم إلى ذروتها يوم الثلاثاء.
فيما قالت امرأة من محافظة أكيتا المجاورة، إنها تحب أزهار الكرز في هيروساكي وأنها تريد العودة مرة أخرى العام المقبل.