توج بوب جانجلز من لوكسمبورغ بلقب النسخة ال 104 من طواف لييج - باستون - لييج للدراجات الهوائية، أحد أعمدة سباقات الدراجات والذي امتد على طول مسافة 258.5 كيلومتر.
دراجات هوائية: فوز مستحق للوكسمبورغي جانجلز في سباق لييج - باستون - لييج
دراجات هوائية: فوز مستحق للوكسمبورغي جانجلز في سباق لييج - باستون - لييج
دراج فريق كويك ستيب تمكن من الانفراد بالريادة وقطع خط الوصول بعد 6 ساعات و24 دقيقة و44 ثانية، متقدما على كل من الكندي ميكائيل وودس بفارق 37 ثانية وعلى الفرنسي رومان باردي الذي فشل في الالتحاق به في الكيلومترات الثلاثة الأخيرة.
واكتفى الفرنسي الآخر جوليان ألافيليب الذي كان واحدا من أكبر المرشحين للفوز بهذا الطواف رفقة الإسباني أليخاندرو فيلفاردي بالمركز الرابع متأخرا ب 39 ثانية.
وفي سباق السيدات الهولندية أنا فان دير بريغن هي من أحرزت المركز الأول للمرة الثانية على التوالي.
للتذكير سباق لييج - باستون - لييج هو الرابع من 5 كلاسيكيات بعد ميلان - سان ريمو وسباق دي فلاندرز وباريس - روبيه، قبل آخر جولة وهي طواف لوماردي.