عزز الإسباني رفائيل نادال رقمه القياسي وأحرز لقب بطولة مونت كارلو للتنس للمرة 11 بعدما تفوق بنتيجة 6-3 و6-2 على الياباني كي نيشيكوري الأحد.
تنس: اللقب ال11 لرافاييل نادال في مونتي كارلو
تنس: اللقب ال11 لرافاييل نادال في مونتي كارلو
وواصل نادال المصنف الأول، الذي يحلم أيضا بتعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس وإحراز اللقب للمرة 11 هذا العام، تحقيق الانتصارات الساحقة وفاز بذلك في 36 مجموعة متتالية على الأراضي الرملية.
وأحرز نادال لقبه 31 في بطولات الأساتذة بعد التفوق على نيشيكوري في ساعة واحدة و33 دقيقة ليضمن بذلك استعادة صدارة التصنيف العالمي من غريمه السويسري روجر فيدرر.
وكسر نيشيكوري، الذي غاب لفترات طويلة هذا الموسم بسبب إصابة في المعصم، إرسال نادال مبكرا تحت أشعة الشمس في موناكو قبل أن يفوز اللاعب الإسباني البالغ عمره 31 عاما بأربعة أشواط متتالية ليسيطر على اللقاء.
وحسم نادال المجموعة الأولى بضربة أمامية قوية وواصل تفوقه وكسر إرسال نيشيكوري مرتين في المجموعة الثانية ليحرز اللقب بجدارة.