مسّلح عارٍ يقتل أربعة على الأقل داخل مطعم بولاية تينيسي الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن رجلا عارٍيا، يرتدي سترة خضراء فقط، أطلق النار وقتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصاب ثلاثة آخرين، في مطعم "وافل هاوس"، قرب ناشفيل بولاية تينيسي، في وقت مبكر من يوم الأحد.
وكان الرجل مسلحا ببندقية يعتقد بأنها من طراز (إيه.آر 15)، ودلف إلى المطعم قبيل الساعة 3:30 صباحا (0830 بتوقيت غرينتش) بقليل.
وقالت شرطة ناشفيل في بيان على تويتر، إن الرجل "فتح النار" على الزبائن، وأن "أحد الزبائن انتزع البندقية من المهاجم".
كما نشرت الشرطة صورة لشخص يدعى ترافيس راينكيغ، 29 عاما، تشتبه في أن يكون هو المهاجم.
للمزيد:
شخصان في حالة حرجة
فيما قالت متحدثة باسم مركز فاندربلت الطبي الجامعي، إن شخصين مازالا في المستشفى في حالة حرجة وإن كانت مستقرة، فيما لم يعرف على الفور المكان الذي يعالج فيه الشخص الثالث المصاب.
كما نقلت شبكة (سي.إن.إن) عن الشرطة قولها، إن الرجل خلع سترته وركض فارا بعد ذلك. وقالت الشرطة إن رجلا يرتدي ملابس داخلية فقط شوهد في الغابة قرب المطعم ويُعتقد أنه الجاني.
ولا تزال الشرطة تبحث عن المهاجم وليس من المعروف ما إذا كان يحمل سلاحا آخر، فيما طلبت من الناس توخي الحذر باعتبار أن الرجل لا يزال مسلحا ويشكل خطرا كبيرا.