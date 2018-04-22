إغلاق نادي رياضي نسائي في الرياض إثر فيديو ترويجي فما السبب؟

سحبت الهيئة العامة للرياضة السعودية ترخيص ناد رياضي نسائي في الرياض وأمرت بإبعاد مدربة تعمل فيه بعد انتشار مقطع ترويجي صوّرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند يظهر المدربة التونسية الأصل أثناء قيامها بتمارين رياضية.
واعتبرت الهيئة العامة للرياضة أن المشاهد التي تظهر في المقطع المصور "مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء"، وأكدت سعيها إلى "إيقاف أي تجاوزات من شأنها الإساءة للمجتمع أو خدش حيائه".
وفي تصريحات أدلت بها بولند لوسائل إعلامية، أوضحت أن المقطع كان يهدف إلى الترويج للمركز الرياضي، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين السعوديين عُبّر عنها من خلال وسم #حليمةبولندماتمثلنا الذي انتشر على موقع تويتر.
وعلى إثر الانتقادات قالت بولند عبر حسابها في موقع "تويتر" نقلا عن فيديو صورته في سناب شات إنها ستقاضي "كل من يسيء لها معربة عن ثقتها بالقضاء السعودي".
وقالت وسائل إعلام سعودية، إنه سيتم استجواب بولند، وقد يتم منعها من القيام بأي إعلانات في المملكة بعد الضجة التي أثارها شريط النادي الرياضي.
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