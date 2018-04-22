شاهد: أكبر تجمع للطيور المهاجرة
شوهدت مؤخرا عشرات الآلاف من الطيور المهاجرة تحلق فوق الأراضي الرطبة لنهر يالو، بمدينة داندونغ، بمقاطعة لياونينغ، شمال شرق الصين .
وباعتبارها واحدة من أكثر ثلاثة مواقع مثالية لمراقبة الطيور في العالم، تجتذب الأراضي الرطبة في محمية نهر يالو الطبيعية مئات الآلاف من الطيور المهاجرة في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من كل عام.
جيانغ تشي، الذي يأتي من مدينة شنيانغ، يواظب على الذهاب إلى المحمية الطبيعية لالتقاط صور للطيور منذ ثلاث سنوات.
ويقول تشي: "تأتي الطيور من الخارج إلى هنا في هذا الوقت. كل عام لا تحتوي شنيانغ على أنواع الطيور الموجودة هنا ولا نفس الكمية الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، الظروف البيئية هنا جيدة أيضا".
ويزور حوالي 250 نوعا من الطيور المحمية الطبيعية سنويا، ويتوقف فيها حوالي 500 ألف طائر من 49 نوعا، مما يجعله أكبر موقع في العالم للطيور الشاطئية.