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روسيا

شاهد احتفالات القوزاق بذكرى الخلاص من القمع إبان الحقبة السوفياتية

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شاهد احتفالات القوزاق بذكرى الخلاص من القمع إبان الحقبة السوفياتية

من مسيرة القوزاق جنوب روسيا
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رويترز
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سار الآلاف من القوزاق، السبت، وسط مدينة كراسنودار جنوب روسيا، للاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والعشرين لتأهيل شعبهم بعد القمع السوفييتي.

وبدأت المسيرة الاحتفالية بأداء الخدمة الكنسية، وفي وقت لاحق سار القوزاق في صفوف وضمن مجموعات.

وكان القوزاق سابقا حراس دوريات على الحدود الروسية، وخدموا في وحدات خاصة من الجيش الروسي في القرن التاسع عشر.

وواجه القوزاق الاضطهاد بما في ذلك القتل المنهجي والترحيل على أيدي الشيوعيين في أعقاب الثورة الروسية، وتمتعوا بالانتعاش منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991.