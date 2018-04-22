شاهد احتفالات القوزاق بذكرى الخلاص من القمع إبان الحقبة السوفياتية

سار الآلاف من القوزاق، السبت، وسط مدينة كراسنودار جنوب روسيا، للاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والعشرين لتأهيل شعبهم بعد القمع السوفييتي.
وبدأت المسيرة الاحتفالية بأداء الخدمة الكنسية، وفي وقت لاحق سار القوزاق في صفوف وضمن مجموعات.
"في البداية رأينا الكثير من أعضاء الحركات الانفصالية مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي وحركة إيتا تعتمد بشدة على هذه الأسلحة النارية ، لكننا نرى الآن العديد من شبكات الإرهابيين الجهاديين ومروجي الإرهاب يستخدمون مزيدا من هذه الأسلحة ويعتمدونها كطريقة نموذجية للقيام بهجمات تماما هو الحال في هجمات باريس" نيلس دوكيه منسق التقرير حول رواج تجارة الأسلحة في أوروبا
"عندما يتم استهداف طفل أو يعتدى على طفل مسلم، فإن الأمر يتعلق بكراهية ضد المسلمين كما نعلم جميعاً ، أشعر بأن المعتدي قد اعتدى فعلا على أولادي فحين يتعرض طفل يهودي إلى اعتداء فإن الأمر يتعلق بالاعتداء على مجتمع برمته و ليس الأمر منحصرا على طائفة بعينها"." الحاخام آفي الطويل رئيس المركز الأوروبي للجاليات اليهودية
"إن "شكلا من الحرب الأهلية الأوروبية يعود إلى الظهور وتبدو لنا أنانيتنا القومية أحيانا أهم مما يوحدنا في وجه باقي العالم .في مواجهة هذه الاضطرابات العميقة التي تضرب العالم،هذه التحولات العظيمة واللحظات التي نعيشها حقا،نحن أحوج ما نكون إلى سيادة قوية من هذه التي نعرفها حاليا،مكملة و ليس بأي حال من الأحوال بديلة،والتي تسمح ه" إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي
"" انا من جيل لم يعرف الحروب،من جيل يعيش في رفاهية نسيان ما عاش خلاله أسلافه، لا أريد أن أكون جزءا من أجيال تنسى ماضيها وترفض رؤية ما يشهده العصر الحالي من تغييرات،أريد ان كون جزءا من جيل قرر الدفاع باستماتة عن الديمقراطية. أنا من عائلة عرفت تاريخ أوروبا وأريد أن أنتمي لجيل يدافع عن السيادة الأوروبية، لأن ذلك يحدد مستقبلنا و مستقبل كل مواطنينا. مسؤوليتن" إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي
"لو ضربنا مثالا بالبريكسيت،فإن الشريحة التي تصوت بشكل كبير في أوروبا هي شريحة الشباب،فمن الواضح جدا إذا،أن المشروع الأوروبي لا يجذب كثيرين ذلك أن مقتضيات الأمر تتطلب تفسيره،لكننا نرى فعلا أن ثمة جيلا من الشباب يشكل لبنة في بناء الصرح،وأن هؤلاء الشباب هم من يقع على عاتقهم أن يقودوا أوروبا و ينقلوا أف" إدوار بايلهاش طالب في كلية العلوم السياسية بستراسبورغ
"في البداية رأينا الكثير من أعضاء الحركات الانفصالية مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي وحركة إيتا تعتمد بشدة على هذه الأسلحة النارية ، لكننا نرى الآن العديد من شبكات الإرهابيين الجهاديين ومروجي الإرهاب يستخدمون مزيدا من هذه الأسلحة ويعتمدونها كطريقة نموذجية للقيام بهجمات تماما هو الحال في هجمات باريس" نيلس دوكيه منسق التقرير حول رواج تجارة الأسلحة في أوروبا
"عندما يتم استهداف طفل أو يعتدى على طفل مسلم، فإن الأمر يتعلق بكراهية ضد المسلمين كما نعلم جميعاً ، أشعر بأن المعتدي قد اعتدى فعلا على أولادي فحين يتعرض طفل يهودي إلى اعتداء فإن الأمر يتعلق بالاعتداء على مجتمع برمته و ليس الأمر منحصرا على طائفة بعينها"." الحاخام آفي الطويل رئيس المركز الأوروبي للجاليات اليهودية
"إن "شكلا من الحرب الأهلية الأوروبية يعود إلى الظهور وتبدو لنا أنانيتنا القومية أحيانا أهم مما يوحدنا في وجه باقي العالم .في مواجهة هذه الاضطرابات العميقة التي تضرب العالم،هذه التحولات العظيمة واللحظات التي نعيشها حقا،نحن أحوج ما نكون إلى سيادة قوية من هذه التي نعرفها حاليا،مكملة و ليس بأي حال من الأحوال بديلة،والتي تسمح ه" إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي
"" انا من جيل لم يعرف الحروب،من جيل يعيش في رفاهية نسيان ما عاش خلاله أسلافه، لا أريد أن أكون جزءا من أجيال تنسى ماضيها وترفض رؤية ما يشهده العصر الحالي من تغييرات،أريد ان كون جزءا من جيل قرر الدفاع باستماتة عن الديمقراطية. أنا من عائلة عرفت تاريخ أوروبا وأريد أن أنتمي لجيل يدافع عن السيادة الأوروبية، لأن ذلك يحدد مستقبلنا و مستقبل كل مواطنينا. مسؤوليتن" إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي
"لو ضربنا مثالا بالبريكسيت،فإن الشريحة التي تصوت بشكل كبير في أوروبا هي شريحة الشباب،فمن الواضح جدا إذا،أن المشروع الأوروبي لا يجذب كثيرين ذلك أن مقتضيات الأمر تتطلب تفسيره،لكننا نرى فعلا أن ثمة جيلا من الشباب يشكل لبنة في بناء الصرح،وأن هؤلاء الشباب هم من يقع على عاتقهم أن يقودوا أوروبا و ينقلوا أف" إدوار بايلهاش طالب في كلية العلوم السياسية بستراسبورغ
شاهد احتفالات القوزاق بذكرى الخلاص من القمع إبان الحقبة السوفياتية
وبدأت المسيرة الاحتفالية بأداء الخدمة الكنسية، وفي وقت لاحق سار القوزاق في صفوف وضمن مجموعات.
وكان القوزاق سابقا حراس دوريات على الحدود الروسية، وخدموا في وحدات خاصة من الجيش الروسي في القرن التاسع عشر.
وواجه القوزاق الاضطهاد بما في ذلك القتل المنهجي والترحيل على أيدي الشيوعيين في أعقاب الثورة الروسية، وتمتعوا بالانتعاش منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991.