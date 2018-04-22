ترامب يغرد: لا يزال الطريق صوب إنهاء أزمة كوريا الشمالية طويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الطريق أمام حل أزمة كوريا الشمالية "لا يزال طويلا"، ليخفف من ترحيبه السابق بإعلان بيونغيانغ تعليق اختباراتها النووية والصاروخية، وإغلاق موقع مخصص للتجارب النووية.
وقال ترامب على تويتر: "لا يزال الطريق صوب إنهاء أزمة كوريا الشمالية طويلا. ربما تنجح (الجهود) وربما لا، فقط الوقت سيخبرنا... لكن ما أقوم به حاليا كان ينبغي القيام به منذ وقت طويل!".
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ترحيب وشكوك
وأعلنت كوريا الشمالية، السبت، تعليق تجاربها النووية والصاروخية وإغلاق موقع للتجارب النووية، سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام، قبيل قمتين مزمعتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ورحب زعماء من مختلف أرجاء العالم، منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهذه الخطوة.
لكن بعضهم أبدى تشككا في نوايا الشمال، وستتركز أنظار المجتمع الدولي على مون جيه-إن، رئيس كوريا الجنوبية ،عندما يجتمع مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، يوم الجمعة المقبل.