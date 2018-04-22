الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات: ثوان حالت دون كارثة "بسبب مقاتلتين قطريتين"

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الهيئة العامة للطيران المدني، الأحد، أن مقاتلات جوية قطرية اقتربت "بشكل خطير" من طائرة إماراتية مدنية، أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين.
وكان على متن الطائرة المدنية 86 راكبا، بحسب الوكالة، في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.
واعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أن ذلك "يشكل تكرارا واضحا لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية".
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ثواني قبل الاصطدام
كما نشرت الهئية بيانا قالت فيه: "إن المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها.. تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين".
وأضاف البيان أن ذلك يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر، "الأمر الذي أجبر قائد الطائرة الإماراتية على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام".
واختتم البيان بالقول: "إن تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض.. وستقوم الهيئة برفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي".
كما نقلت (وام) عن الهئية نيتها رفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي.
اتهامات
ويتبادل الجانبان الاتهامات في وقائع تتعلق بطائرات منذ أن فرضت أبوظبي وقوى أخرى عقوبات دبلوماسية وتجارية وحظر سفر على قطر في يونيو حزيران الماضي.
وتتهم الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطر بدعم إيران وإسلاميين متطرفين وهي مزاعم تنفيها قطر متهمة الدول الأربع بمحاولة الإنقاص من سيادتها.
ولم يرد تعليق من مسؤولين قطريين.