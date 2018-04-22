رئيس فنزويلا يزور الزعيم الكوبي الجديد لتوسيع التحالف بين البلدين

أصبح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أول زعيم أجنبي يجتمع مع رئيس كوبا الجديد ميغيل دياز كانيل منذ أن أصبح رئيسا للجزيرة الشيوعية الأسبوع الماضي مما يسلط الضوء على أهمية التحالف بين البلدين.
وأدى دياز كانيل (58 عاما) اليمين يوم الخميس ليخلف معلمه راؤول كاسترو (86 عاما) في عملية انتقال تهدف إلى استمرار نظام الحزب الواحد دون تغيير.
ووصل مادورو إلى هافانا لتهنئته ولرسم خريطة التعاون بين البلدين المرتبطين بتحالف استراتيجي منذ عام 2000 مع وصول الزعيم الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز إلى السلطة في فنزويلا.
وقال مادورو لوسائل الإعلام الكوبية قبل الاجتماع مع دياز كانيل في قصر الثورة "نأتي لنجدد الأمل ولنجدد الأحلام... وقبل كل شيء لوضع تصور للسنوات العشر المقبلة".
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وفنزويلا التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم تتبادل مع كوبا النفط مقابل خدمات طبية وفنية رغم أن الإمدادات انخفضت خلال السنوات القليلة الماضية مما ألحق أضرارا بالاقتصاد الكوبي الذي يعاني بالفعل.