وفاة اليابانية نابي تاجيما أكبر معمرة في العالم عن 117 عاما

توفيت اليابانية نابي تاجيما التي يعتقد أنها أكبر معمرة في العالم يوم السبت عن 117 عاما.
قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن تاجيما التي ولدت في العام 1900، توفيت بسبب الشيخوخة في مستشفى بمسقط رأسها بجزيرة كيكايجيما في جنوب غرب البلاد.
وأضافت الوكالة أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كانت تجري أبحاثا للتأكد من أن تاجيما هي أكبر معمرة على قيد الحياة بعد وفاة صاحبة الرقم القياسي السابقة فيوليت براون من جاميكا العام الماضي عن 117 عاما.
وكانت موسوعة غينيس أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري الياباني ماسازو نوناكا (112 عاما) أكبر الرجال سنا في العالم.
وتشير بيانات حكومية إلى أن عدد المعمرين في اليابان بلغ في المجمل 67824 شخصا العام الماضي مقارنة مع 153 شخصا في العام 1963.
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