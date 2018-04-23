شاهد: الرهان على جنس مولود العائلة المالكة البريطانية

تأرجحت الرهانات على جنس مولود العائلة الملكية البريطانية بعد أن وضعت كيت زوجة الأمير وليام مولودا ذكرا اليوم الاثنين، وهو المولود الثالث للزوجين الملكيين وترتيبه الآن الخامس على عرش بريطانيا، وقال قصر كنسينغتون إن اسم الملك الجديد سيعلن عنه في الوقت المناسب.

ومازال الرهان مستمراً على اسم الصبي الجديد، فكانت أسماء آرثر وأليس أكثر الأسماء شعبية بالنسبة لخامس بريطاني على عرش بريطانيا على التوالي، ومع كون المولود ذكراً فإن فرصة آرثر أكثر احتمالاً في الربح لنسبة تصل إلى 1 من 5، بينما أخذت أسماء أخرى مثل جيمس وآلبرت فرصاً أقل.

يأخذ الطفل الصغير مكانه في تولي العرش بعد جده الأمير تشارلز والأب ويليام والأخوة الأكبر جورج وشارلوت.