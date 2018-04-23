غزة: ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين إلى 40

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع، الطبيب أشرف القدرة، وفاة كلا من عبد الله شمالي (20 عاما)، وتحرير سعيد وهبة (18 عاما).

وتوفي شمالي متأثرا بجروح في البطن برصاص جنود إسرائيليين في رفح، الجمعة، فيما عانى وهبة من إصابة في الرأس برصاص قناص إسرائيلي، خلال الجمعة الثانية من الاحتجاجات، يوم السادس من نيسان/إبريل.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 40، منذ اندلاع احتجاجات "مسيرة العودة" في القطاع، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤولين في القطاع.

وقُتل غالبية الفلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين، فيما قتل بعضهم بسبب القصف الإسرائيلي بالمدافع والطيران الحربي.

كما أصيب مئات الفلسطينيين بجروح، إما بالرصاص، أو عن طريق استنشاق الغاز المسيل للدموع.

للمزيد:

مطالبات بالعودة ورفع الحصار

ويتجمع فلسطينيون قرب الحدود بين غزة وإسرائيل بشكل يومي في إطار "مسيرات العودة"، التي بدأت في 30 مارس/آذار، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في ذكرى النكبة في 15 مايو/ أيار المقبل. ويطالب المتظاهرون بالعودة إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.

كما يندد المحتجون بالحصار الذي تفرضه إسرائيل لأكثر من عشر سنوات، بذريعة محاصرة حركة حماس التي تسيطر على القطاع، واشتبكت معها بثلاث حروب منذ عام 2008.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان استخدام الذخيرة الحية من قبل الجنود الإسرائيليين خلال المظاهرات، ودفعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.